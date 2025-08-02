Если в прошлом году акациевый мед в рознице стоил около 450 грн за литр, то сейчас - уже 700 грн.

Цены на мед в Украине за последний год существенно выросли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети супермаркетов "ЭКО-маркет".

"В этом году ситуация с медом в Украине является непростой. Как сообщают наши поставщики, из-за неблагоприятных погодных условий это один из самых сложных сезонов за последние десятилетия. Первые медосборы - акация, липа, разнотравье - практически не удались. Часть пчеловодов вообще не качала мед, оставив запасы для подкормки пчел", - говорят специалисты.

Отдельные хозяйства, в частности пасеки на 800 пчелосемей, смогли сохранить урожай только благодаря количеству ульев. Но его объемы оказались значительно ниже: в обычный год они бывают в десять раз больше.

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"Это сказалось и на ценах. Если в прошлом году акациевый мед в рознице стоил около 450 грн за литр, то сейчас - уже 700 грн. Подорожали и другие виды меда", - добавили в "ЭКО-маркет".

Отметим также, что в конце июля самая дешевая 250-граммовая баночка меда в АТБ стоила 61,90 грн, тогда как в "Сильпо" цены на этот продукт начинались от 34,40 грн за 100 грамм. В сети Varus его можно было купить по 36,60 грн за баночку в 125 грамм.

Напомним, ранее специалисты спрогнозировали подорожание меда в этом году. По словам экспертов, из-за неурожайного сезона цена акациевого меда может достичь более 600 гривен за пол-литра.

Цены на продукты в Украине

Растут цены и на некоторые другие категории продуктов. Как недавно сообщил УНИАН, в Украине неожиданно подорожал чеснок.

Отпускные цены на него в конце июля находились в коридоре 60-130 гривен за килограмм. При этом стоимость чеснока на рынках находилась примерно на уровне прошлого года.

А еще ранее стало известно, что в Украине стремительно увеличились цены на огурцы. Производители объясняли такую динамику сокращением предложения овоща при высоком спросе.

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