Глава ГУР заявил, что считает эту статью "дискредитационной кампанией".

Украина потеряла несколько контрактов на закупку вооружения из-за журналистского расследования. Об этом в интервью "Мосейчук+" сказал глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя расследование УП "Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает", в котором ГУР обвинялось в закупках оружия с коррупционной составляющей.

Буданов отметил, что помнит "эту дискредитационную кампанию":

"Я могу прямо это объяснить фактами. Да, в конце концов, а нашли всё то, о чем он написал? Если нашли, то где оно и кого привлекли к ответственности? Или, возможно, все же было сделано с какой-то другой целью?"

По его словам, в вопросах закупки вооружения нет понятия цены.

"Вообще нет цены. Вы будете удивлены. Вы, если зададите вопрос, сколько стоит - не для нас, а вообще, - БМП-1 или танк Leopard, вы узнаете, что для каждой страны цена разная. И одной стране [вооружение] продают, а второй не продают и никогда не позволят это сделать в обход. А для большинства продадут "за сколько договоримся", но через третьи страны", - рассказал Буданов.

На вопрос, правда ли, что по результатам этой кампании мы потеряли несколько контрактов, начальник ГУР подчеркнул:

"Не несколько, а чуть больше, чем несколько. Причем из проблемных, скажем так, стран".

На уточнение, не вернулись ли к Украине страны, которые отказались продавать оружие, Буданов ответил отрицательно, объяснив, что для этих стран огласка сделок по продажам оружия была самым страшным.

Оружие для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, двое сенаторов США из обеих партий - Демократической и Республиканской - представили законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 54,6 млрд долларов в течение следующих двух лет. Это произошло на фоне усиления атак России и того факта, что мирные переговоры при посредничестве американской стороны пока не дали результатов.

Также мы писали, что Пентагон заключил с компанией Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 миллиарда долларов. Он предусматривает производство ракет средней дальности "воздух-воздух" AMRAAM для Украины, а также для стран-союзников. Работы планируют проводить в США и должны их завершить в третьем квартале 2031 финансового года.

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