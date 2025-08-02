Еще одной целью стало предприятие, которое производит военное оборудование.

Дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по аэродрому хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске, а также заводу "Электроприбор". Об этом сообщает СБУ.

Военный аэродром "Приморско-Ахтарск" расположен в Краснодарском крае РФ. После того, как украинские дроны поразили цель, в районе объекта наблюдали пожар.

Что касается завода "Электроприбор", который расположен в городе Пенза, то он работает на российскую оборонку. Предприятие специализируется, в частности, на оборудовании для военных цифровых сетей, а также авиационных приборах.

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После поражения объекта в районе взрывов видели задымление.

Удары по России: другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по предприятию "Радиозавод", которое входит в состав российской государственной корпорации "Ростех". Оно специализируется на производстве автоматических систем боевого управления для различных родов российских войск. Из-за работы на российскую оборонку предприятие находится под международными санкциями.

Также недавно дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям предприятия "Сигнал". Последнее является одним из крупнейших в РФ производителем радиоэлектроники. Известно, что он производит, в частности, радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, а также радиоаппаратуру дистанционного управления. Это предприятие также находится под международными санкциями.

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