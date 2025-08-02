Племянник Чарльза III сделал официальное заявление о помолвке с медсестрой Гарриет Сперлинг после года отношений.

Старший внук королевы Елизаветы II и единственный сын принцессы Анны, Питер Филлипс объявил о помолвке с медсестрой Гарриет Сперлинг, пишет Hello!

47-летний Питер, который уже имеет двух дочерей от предыдущего брака, находится в отношениях с Гарриет более года. Она - педиатрическая медсестра, также работает фриланс-журналисткой из Глостершира. У нее есть дочь от предыдущих отношений.

Королевские семьи, включая короля Чарльза, королеву Камиллу и принца и принцессу Уэльских, были проинформированы о помолвке и выразили радость от замечательной новости. Дата свадьбы еще не определена.

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Пара впервые появилась как пара на публике в мае 2024 года - на конных соревнованиях Badminton Horse Trials, а затем вместе посещала Wimbledon, Royal Ascot и другие мероприятия элиты.

Это станет первым случаем повторного брака среди внуков королевы Елизаветы II: Питер был первым из тех, кто развелся и снова женится после развода в 2021 году.

Что известно о Питере Филлипсе

Питер Филлипс родился 15 ноября 1977 года и является старшим внуком королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он сын принцессы Анны и капитана Марка Филлипса. Не имеет королевского титула и не выполняет обязанности работающего члена монаршей семьи. Высшее образование получил в Эксетерском университете.

На протяжении карьеры работал в компаниях Jaguar, Williams F1 и Royal Bank of Scotland, а сейчас занимается организацией корпоративных мероприятий и спортивных событий. В 2008 году Питер женился на канадке Оутум Келли, в браке родились две дочери - Саванна и Айла. В 2021 году пара развелась. 1 августа 2025 года Питер Филлипс объявил о помолвке с Гарриет Сперлинг - педиатрической медсестрой из Великобритании.

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