На самом деле американские чиновники не воспринимали серьезно угрозы Медведева, и непонятно, зачем Трамп на них отреагировал, пишет издание.

Аналитики по безопасности считают заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подводных лодок риторической эскалацией отношений с Россией. Об этом пишет Reuters.

Как отметило издание, любые разговоры президента США о потенциальных ядерных военных возможностях "вызывают беспокойство", ведь Соединенные Штаты исторически воздерживались от того, чтобы отвечать на заявления со стороны России о бряцании ядерным оружием.

"Это безответственно и нецелесообразно. Ни один лидер или заместитель лидера не должен угрожать ядерной войной, тем более в детской манере в социальных сетях", - сказал исполнительный директор правозащитной группы Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл.

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Между тем Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых подчеркнул, что американские атомные подводные лодки - часть так называемой ядерной триады с бомбардировщиками и ракетами наземного базирования - всегда были расположены для запуска ракет с ядерным оружием по целям в России, и "их не нужно перемещать на позиции".

Также Reuters пишет, что американские чиновники еще до последних выступлений Трампа сообщали, что сообщения Медведева не воспринимаются как серьезная угроза. Мол, непонятно, что побудило Трампа делать такие заявления.

По словам Кристенсена, Трамп создает "ловушку обязательств", подпитывая ожидания, что он может прибегнуть к ядерному оружию, если напряженность в отношениях с Россией еще больше обострится.

Между тем исполнительный директор Института Маккейна и бывшая чиновница Пентагона Эвелин Фаркас считает, что речь идет скорее о "сигнале", а не реальной подготовке к ядерной конфронтации.

"Это действительно сигнал. Это не начало какой-то ядерной конфронтации, и никто не воспринимает это как таковое. И я думаю, что россияне тоже", - сказала эксперт.

Она добавила, что действия Трампа, однако, вряд ли заставят Россию изменить курс в Украине.

"Ядерные" заявления Трампа: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в ответ на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева 1 августа Трамп заявил, что США задействуют ядерные подводные лодки. В соцсети Truth Social он написал, что распорядился разместить две такие лодки в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления бывшего президента РФ "окажутся чем-то большим".

Впоследствии Трамп прокомментировал это свое сообщение журналистам. Президент США, в частности, сказал, что "прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно". Мол, он сделал это, исходя из интересов безопасности американского народа. Глава Белого дома подчеркнул, что США "будут защищать людей".

По мнению британского аналитика, члена парламента Великобритании Боба Силли, реакция президента США на агрессивные заявления Медведева создает опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и сообщений в соцсетях. Мол, теперь российский режим знает, что может спровоцировать президента США на реальные действия, если достаточно разозлит его в интернете.

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