Как заставить петунии цвести дольше: один простой приём после увядания цветов.

Если ваши петунии начали терять привлекательность и выглядят вялыми, есть лёгкий способ вернуть им былую красоту и продлить период цветения. Это не требует особых навыков и занимает совсем немного времени, пишет Express.

Петунии — одни из самых любимых цветов среди садоводов. Они поражают разнообразием расцветок и способны украшать участок с весны до первых холодов. Эти цветы отлично смотрятся как в клумбах, так и в подвесных кашпо, создавая атмосферу лета и уюта. Но без надлежащего ухода они быстро теряют форму и декоративность.

К счастью, существует эффективный способ поддерживать пышное цветение — регулярно удалять увядшие цветки.

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По данным экспертов из The Spruce, для петуний это особенно важно. В отличие от других растений, которым достаточно лёгкой обрезки один-два раза за сезон, петунии реагируют на такую процедуру особенно активно — чем чаще её делать, тем дольше и обильнее они будут цвести.

Как обрезать петунию?

Процесс очень простой. Осмотрите кустики и удалите все засохшие или поникшие бутоны. Это можно сделать руками, но удобнее использовать острые садовые ножницы или секатор.

Объём работы зависит от сорта: петунии с крупными цветками нуждаются в более частой обрезке, тогда как современные гибридные разновидности часто обходятся без неё, сохраняя активное цветение весь сезон.

Кроме удаления завядших цветков, полезно время от времени подрезать сами растения. Если куст стал вытянутым и потерял форму, его можно укоротить примерно на 50%. Это не только избавит от засохших частей, но и стимулирует появление новых побегов и бутонов, а само растение станет гуще и аккуратнее.

Напомним, ранее УНИАН рассказал, как понять, что нужно поливать орхидею.

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