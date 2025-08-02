Звезда высказалась о своем возрасте, отметив, что только сейчас начинает играть "главную роль" в своей жизни.

Сегодня, 2 августа, народная артистка Украины Наталья Могилевская празднует свое пятидесятилетие. Звезда уже более тридцати лет дарит сцену своим поклонникам и вдохновляет поколения своим творчеством и харизмой.

В своем Instagram певица опубликовала фотографии в соблазнительном образе и добавила, что сейчас находится в состоянии "ума и души".

"Полюби меня такой, какая я есть... Я больше не пытаюсь кому-то нравиться. Не оправдываюсь. Не жду разрешения. Не ставлю точек - потому что не собираюсь финишировать. Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути", - отметила Могилевская.

Видео дня

Звезда призналась, что жизнь только теперь начинает раскрываться по-настоящему - глубоко, ярко, со вкусом.

"Если раньше я жила "как надо", то теперь - как хочу. И именно это - лучший старт. Потому что я только начинаю играть свою главную роль", - добавила она.

Наталья Могилевская - творческий путь звезды

Звездный путь Натальи Могилевской начался в 1995-1997 годах со школьных выступлений, циркового училища и побед на фестивалях "Червона рута" и "Славянский базар".

В 2004 году ей присвоено звание заслуженной артистки Украины, а впоследствии и народной артистки.

Сегодня она живет в Киеве с мужем Валентином и двумя дочерьми, которых удочерила во время полномасштабного вторжения. Могилевская активно общается с фанами через соцсети и не прекращает творческой деятельности - хотя концерты редки, она продолжает радовать присутствием в медиа и творческих проектах.

Вас также могут заинтересовать новости: