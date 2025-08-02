Никаких изменений в политике Индии нет, сообщили высокопоставленные чиновники.

Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в субботу, 2 августа, индийские чиновники, пишет The New York Times.

Издание напомнило, что Трамп недавно пригрозил наложить на Индию "дополнительное наказание", если она не прекратит импорт российской нефти, а в пятницу он сообщил, что якобы Индия больше не будет покупать нефть из России.

Однако уже в субботу два высокопоставленных индийских чиновника заявили, что никаких изменений в политике их страны нет. Один из них подчеркнул, что правительство не давало нефтяным компаниям никаких указаний по сокращению закупок у России.

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Также представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал хоть и отказался напрямую комментировать заявление Трампа, но намекнул, что курс на партнерство с Россией не изменится.

"Наши двусторонние отношения с различными странами основываются на собственной ценности и не должны рассматриваться через призму третьего государства. Индия и Россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство", - сказал Джайсвал.

Издание пишет, что с начала полномасштабной войны в Украине Индия существенно увеличила закупки российской нефти: если до войны на нее приходилось менее 1% импорта, то сейчас - более трети. Покупая более 2 миллионов баррелей в день, Индия стала вторым крупнейшим импортером российской нефти после Китая.

В первые месяцы после вторжения на Индию оказывали давление, призывая свернуть экономические связи с Россией, напомнило NYT, но впоследствии позиция Запада смягчилась, и США и ЕС фактически согласились, что индийские закупки нефти по ценовому ограничению, введенному G7 и ЕС, помогают стабилизировать мировые цены. А в прошлом году чиновники Минфина США во время визита в Нью-Дели признали, что Индия придерживается схемы, которая якобы сдерживает доходы России и одновременно поддерживает мировой рынок.

Трамп требует у Индии отказаться от российской нефти

Как сообщал ранее УНИАН,Трамп пригрозил наказать Индию за высокие пошлины и торговлю с Россией. Он пообещал с 1 августа ввести пошлины в размере 25% для этой коаины, а также дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России. Bloomberg писало, что эти пошлины разрушают надежды Нью-Дели на преференциальный режим в отношении своих региональных партнеров.

31 июля Reuters сообщило, что Индия отказывается от российской нефти, поскольку скидки в этом месяце уменьшились, а президент США Дональд Трамп предостерег ее от покупки сырья из РФ. Источники издания рассказали, что четыре государственные нефтеперерабатывающие компании - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd - начали покупать на спотовых рынках преимущественно сырье из ОАЭ и Западной Африки.

Также накануне Трамп заявлял, что получил данные о намерении Индии прекратить закупать нефть у России. "Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, точно это или нет", - сказал он.

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