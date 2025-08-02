Эта магистраль обеспечивает энергией объекты ВПК РФ.

Второго августа на территории Волгоградской области государства-агрессора вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр", который является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Как проинформировали УНИАН источники в разведке, после сообщений о грохоте на отрезке магистрального газопровода российские экстренные службы выехали на место происшествия.

По словам собеседника, данная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ, как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-к" и другие.

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"Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает армию государства-агрессора, сейчас подсчитывают убытки. Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия - Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок", - отметил источник.

Взрывы в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили "хлопок" на АО "Радиозавод", который входит в состав корпорации "Ростех".

Этот завод производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи. Из-за работы на российский ВПК завод находится под международными санкциями.

Во время налета дронов СБУ зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими.

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