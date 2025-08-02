Также враг наращивает и свои воздушные атаки по тыловой части Украины, отметило издание.

Россия продвигается в Украине все быстрее четвертый месяц подряд. Также страна-агрессор усилила свои атаки ударными беспилотниками дальнего радиуса действия до самой высокой интенсивности с начала войны. Об этом пишет The Telegraph.

В подтверждение издание привело данные американского Института изучения войны, согласно которым за один месяц российские войска захватили 275 квадратных миль (около 712 квадратных километров) украинской территории, тогда как за это же время ВСУ вернули всего 30 квадратных миль (78 квадратных километров).

Отмечается, что в предыдущем месяце Россия продвинулась на 195 квадратных миль (515 квадратных километров), в апреле - 146 квадратных миль (378 кв. км), а в марте - 92 квадратные мили (238 кв. км).

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В то же время, пишет издание, на востоке российские войска формируют на фронте по крайней мере четыре выступления, стремясь окружить логистический узел Покровск и взять гарнизонные города, в частности Константиновку.

Ситуация становится для Украины все более опасной, впрочем, линия фронта пока не находится под угрозой полного коллапса. Такое мнение высказал The Telegraph Майкл Кофман из американского аналитического центра Carnegie Endowment после недавней поездки в страну.

Что касается российских атак по тыловой части Украины, то здесь тоже враг наращивает интенсивность. Так, РФ усилила атаки ударных беспилотников дальнего радиуса действия до самой высокой интенсивности с начала войны, говорится в материале.

Согласно анализу французского информационного агентства AFP, российские войска в июле выпустили по Украине больше беспилотников, чем за любой месяц с начала вторжения в 2022 году. В частности, в прошлом месяце Россия выпустила 6297 дальнобойных беспилотников по Украине, что почти на 16 процентов больше, чем в предыдущем месяце, причем это третий подряд рост за месяц, отметило издание.

Кроме того, как свидетельствуют данные украинских Воздушных сил, российская армия выпустила за прошлый месяц по Украине 198 ракет, что больше, чем в любой другой месяц этого года, кроме июня.

Продвижение РФ в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, России остался один шаг до окружения Покровска. Враг приближаются, в частности, к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска. А захват последнего поможет россиянам обеспечить контроль над всей Донецкой областью. По данным The Telegraph, российские войска фактически перерезали ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске.

Военный эксперт Павел Нарожный тоже заявлял, что возле Покровска ситуация достаточно угрожающая, ведь российские оккупанты достигли там успехов. Однако, подчеркнул он, до боев в городе дело еще не дошло. По его словам, россияне "обрезали фланги в Покровске", и это "очень сильно ему угрожает". "Если украинские защитники окажутся без поставок оружия, без ротации, без всего остального - мы удерживать Покровск не сможем", - поделился эксперт.

31 июля Россия заявила о полной оккупации города Часов Яр. Однако президент Украины Владимир Зеленский назвал это "вбросом" и российской дезинформацией. Что касается Покровского направления в целом, то он подчеркнул, что "позиции наши подразделения все держат" и что наибольшая интенсивность боев сейчас на направлениях Покровска и Доброполья.

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