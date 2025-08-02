Украшение состоит из 289 бусинок и имеет длину 120 сантиметров.

В городе Владимир Волынской области археологи нашли стеклянное ожерелье княжеской эпохи. Об этом сообщил в фейсбуке археолог, руководитель Волынской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Виктор Баюк.

"Летом 2025 года в объекте рубежа ХІІ-ХІІІ вв. в пределах Окольного города княжеского Владимира на Волыни попался незаурядный экспонат - стеклянное ожерелье древнерусской модницы", - написал ученый.

По его словам, украшение состоит из 288 округлых бусинок желто-янтарного и 1 нежно-голубого цвета диаметрами 0,4-0,6 сантиметра с округлыми сквозными отверстиями для нанизывания. Он уточнил, что найдена нить длиной 120 сантиметров, на которую нанизано 289 бусинок. Общий вес ожерелья - 103 грамма (ориентировочно 0,35 грамма на единицу).

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"После обработки и введения в научный оборот украшение будет передано вместе с другими находками во Владимирский исторический музей для экспонирования. При хорошем подходе копии находки в натуральном размере могут стать княжеским "мерчем" княжеского Владимира", - отметил ученый.

Он также обнародовал фото с моментом фиксации находки и комплектом ожерелья уже во время научной обработки.

Баюк добавил, что археологические исследования проводили Волынская археологическая экспедиция ГП "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины"" Института археологии Национальной академии наук Украины совместно с Волынским национальным университетом имени Леси Украинки, Администрацией государственного историко-культурного заповедника в городе Луцке, Администрацией государственного историко-культурного заповедника "Древний Владимир" и ВОО "Союз археологов Украины".

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Кроме того, сообщалось, что археологи нашли "портал" с высоким электрическим сопротивлением возле Великих пирамид Гизы. Японско-египетская экспедиция зафиксировала таинственную подповерхностную аномалию, которая может указывать на скрытые камеры или проходы под Западным кладбищем - местом захоронений древнеегипетской знати. По мнению ученых, аномалия может свидетельствовать о наличии уплотненного песка или гравия, полостей или камер или потенциального "портала" к древним сооружениям. Если обнаруженная структура действительно ведет к скрытой камере, это может изменить представление о погребальных практиках, архитектурном планировании и техниках строительства эпохи фараонов, отметили ученые.

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