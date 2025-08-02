Эта бюджетная модель будет обновляться практически наравне с флагманами Galaxy S25.

Samsung готовится выпустить Galaxy A17, преемника своего сверхпопулярного Galaxy A16, который стал самым популярным телефоном компании в первом квартале 2025-го. Ресурс Android Headlines полностью рассекретил новинку за пару месяцев до выхода.

Курс Samsung на тонкие дизайны своих смартфонов прослеживается и на примере Galaxy A17: в сравнении с Galaxy A16 толщина "бюджетника" уменьшится практически на полсантиметра, а масса снизится с 200 до 192 граммов.

В плане "железа", согласно утечке, Galaxy A17 получит Super AMOLED экран с диагональю 6,7 дюйма, частотой 90 Гц и защитой в виде закаленного стекла Corning Gorilla Glass Victus. Аппаратной основой устройства станет процессор Exynos 1380, варианты объема ОЗУ – 4/6/8 ГБ, флеш-памяти – до 256 ГБ.

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Смартфон получит тройную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп (впервые в 10-й серии Galaxy A с оптической стабилизацией изображения), шириком на 5 Мп и макро на 2 Мп. Аккумулятор остается прежним – 5 000 мАч, как и рейтинг защиты от воды и пыли IP54.

Samsung также обещает долгосрочную поддержку этого "бюджетника". Galaxy A17 получит шесть основных обновлений Android. Таким образом устройство будет обновляться вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21.

Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy A17 этой осенью. Предшественник Galaxy A16 5G был представлен в октябре 2024 года по цене от 200 евро.

Также до конца года у Samsung в планах выпустить "народный" флагман Galaxy S25 FE, свой первый складывающийся втрое смартфон и "умные" очки для конкуренции с Meta.

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