В 'Резерв+' появится новый тип штрафа, который можно оплатить без визита в ТЦК

Для того, чтобы услуга работала должным образом, проводится бета-тестирование.

В начале августа сервис уплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширится, в нем появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, для того, чтобы услуга работала должным образом, проводится бета-тестирование. Для отработки услуги там ищут людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - отметили в министерстве.

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Уплата штрафов через "Резерв+"

Как сообщал УНИАН, в июле в приложении "Резерв+" запустился новый сервис - уплата штрафов. Военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Для того, чтобы оплатить штраф онлайн, нужно обновить "Резерв+" до последней версии и зайти в приложение, затем - перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК. После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в 8 500 грн - 50% от полной суммы.

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