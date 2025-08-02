До конца года в Украине ожидается несколько периодов существенного повышения температуры, говорит народный синоптик.

В этом году в Украине ожидается три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°. Такой прогноз до конца года дал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграфу".

Погода в октябре

В начале октября будет тепло. "Я бы назвал этот период первым "бабьим летом", хотя он будет довольно непродолжительным", - говорит знаток погоды. По его данным, уже с середины этой десятидневки в Украине задуют западные ветры, которые принесут влагу и похолодание.

Вторая декада начнется с осадков и похолодания. Однако уже в конце этого периода тепло снова постепенно вернется, а дожди прекратятся.

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В третьей декаде октября станет теплее. Сначала несколько дней будет ветрено, а потом погода станет комфортной и практически без осадков. "Это уже будет второе "бабье лето", которое ожидается в середине третьей декады месяца", - говорит Деркач.

Погода в ноябре

В начале ноября ожидается продолжение "бабьего лета", которое перейдет с октября. В этот период осадков не ожидается, и будет достаточно тепло, как для ноября.

Во второй декаде тоже будет довольно тепло, как для ноября, и мало осадков. Однако уже с середины этой десятидневки температура медленно начнет падать. К концу этого периода появятся слабые кратковременные дожди.

В третье декаде ноября станет холоднее. Сначала температура снизится ночью, а затем и дни станут прохладнее. Осадки будут, но не очень сильные. В конце ноября уже есть вероятность первых заморозков.

Погода в декабре

В начале зимы в Украине ожидаются слабые дожди и мокрый снег. В середине этой десятидневки осадки усилятся. Температура воздуха ночью будет падать ниже 0°C, но днем все еще будет теплее.

Во второй декаде по ночам будет небольшой "минус", но в отдельных регионах мороз будет и днем. Осадков станет меньше, в основном это будет локальный снег. В конце второй декады декабря придет потепление.

В третьей декаде днем постоянно будет "плюс". "Более того, температура воздуха будет приближаться к +10°C. Ночью следует ожидать около 0°C. Осадков практически не будет. Такая погода продержится до конца декабря. Просто какое-то зимнее "бабье лето", - говорит Деркач.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на сентябрь. В этом годе уже в середине этого месяца украинцы почувствуют "дыхание осени".

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