В списке есть Кролик и Коза.

2 августа 2025 года шесть представителей китайского Зодиака окажутся в центре благоприятной энергии. Суббота пройдет под знаком Успеха - в этот день доминирует Водяной Кролик, а также влияет энергия месяца Водяной Козы и года Деревянной Змеи. В восточной астрологической традиции дни Успеха считаются благоприятными для реализации замыслов, внутреннего роста и достижения гармонии, пишет YourTango.

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Кролик

Ваш знак находится в центре внимания - энергии дня буквально работают на вас. Все идет легче: вам отвечают вовремя, взаимодействие с близкими становится теплее, а происходящее складывается удивительно своевременно. Сила дня ощущается не как вспышка, а как спокойное, устойчивое течение. Вы получаете ответы на вопросы, которые давно тревожили, или делаете внутренний выбор, приносящий умиротворение и новые перспективы. Главное - позволить вещам складываться естественно и не подгонять события.

Коза

Для вас этот день - словно глоток свежего воздуха. То, что долго оставалось в подвешенном состоянии, будь то бытовые или финансовые вопросы, неожиданно находит разрешение. И это не драматичный поворот, а мягкое возвращение внутреннего равновесия. Вы можете почувствовать, как приходит эмоциональная стабильность и появляется ощущение надежной почвы под ногами. Даже небольшие подвижки в правильную сторону укрепят уверенность в завтрашнем дне. Энергии Воды и Кролика вам близки, поэтому все складывается особенно благоприятно.

Свинья

Ваша интуиция сегодня как никогда обострена. Что-то ранее туманное станет ясным: это может быть разговор, внутренний сдвиг или новое согласие, к которому вы приходите с кем-то важным. День сулит как эмоциональное, так и материальное облегчение. Возможно, вы получаете важное подтверждение или чувствуете, что все складывается так, как должно. Приходит понимание: вы движетесь в правильном направлении. Нет нужды спешить - вы на своем пути, и он ведет к изобилию.

Дракон

Наконец-то - ощущение продвижения. Будто все встает на свои места: кто-то отзывается, проект сдвигается с мертвой точки, а ситуация проясняется без вашего давления. Все происходит само собой - но в вашу пользу. Ваш внутренний огонь немного смягчается влиянием Водяного Кролика, и это придает вам особую притягательность. Успех может проявиться в виде новой перспективы, финансовой выгоды или важного решения, принятого за кулисами. Главное - не мешать удаче, она уже рядом.

Бык

Ваша надежность и терпение приносят плоды. Все, чего вы долго ждали - будь то обещание, деньги или нужный человек - сегодня может вернуться в вашу жизнь. И это приходит вовремя. Вам не нужно прилагать усилия - просто будьте открыты к получению. Возможно, вы получаете одобрение, новость, которая снимает напряжение, или ощущение, что цикл наконец завершен. Спокойная настойчивость - ваш козырь. Она не осталась незамеченной.

Змея

Этот день расставляет все по местам. Вы неожиданно понимаете, почему что-то не работало - и с этим осознанием приходит новый путь. Там, где раньше был тупик, появляется альтернатива, которая выглядит более гармонично. Энергии дня способствуют окончанию изнуряющего периода. Вы можете запустить новую рутину, освободиться от сомнений или получить внутренний сигнал, что все меняется к лучшему. Не бойтесь отпускать то, что устарело. Именно в этом - путь к вашему изобилию.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака скоро забудут об одиночестве.

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