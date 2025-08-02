Белоснежный песок и лазурное море: семь локаций в Европе, которые похожи на Мальдивы
Если существует место курорт, который ассоциируется с вершиной тропической роскоши, то это Мальдивы – благодаря их райским пляжам с белоснежым песком и бирюзовой водой. Однако неприятным нюансом является расстояние – лететь до Мальдив более 10 часов, и цены на билеты в сезон могут быть поистине астрономическими. Кроме того, до нужного острова нужно еще добираться на лодке или гидросамолёте.
К счастью, как пишет The Telegraph, в Европе есть несколько почти идентичных мест, где вы можете насладиться своим собственным кусочком песчаного рая, ничуть не менее прекрасного, Мальдивы.
Аналипси (Крит, Греция)
Вердикт: все прекрасно, но немного не хватает природы.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 6/10
Ксамил - Национальный парк Бутринт, Албания
Эта жемчужина Албанской Ривьеры стала хитом Instagram благодаря бирюзовым водам и белоснежным пляжам. Однако летом пляжи могут быть переполнены, что портит атмосферу.
Вердикт: Красиво и недорого, но не хватает настоящего уединения.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 6/10
Costa Smeralda (Сардиния, Италия)
Вода здесь действительно ослепительно-зелёного оттенка, а пляжи достойны звания райского уголка.
Вердикт: Природная красота первоклассная, но итальянское гостеприимство не сравнится с островным.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 7/10
Пляж Пампелон (Лазурный берег, Франция)
Идиллический песчаный пляж, протянувшийся почти на 5 км вдоль залива Сен-Тропе, заслуживает наивысшей оценки за красоту, но, оставляет желать лучшего, когда дело касается непринужденной островной атмосферы.
Вердикт: Поразительно точное сходство, но чуть более бурное, чем на мальдивском острове.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 7/10
Карбис-Бей (Корнуолл, Великобритания)
Если вы выберете подходящий момент с погодой, то в Великобритании есть свой собственный двойник Мальдив. В жаркий день в Карбис-Бей бирюзовая вода, пудровый песок и захватывающие дух пейзажи ничуть не уступают тропическим островам.
Вердикт: Идеальное место для солнечных выходных., если повезет с погодой.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 8/10
Sani Beach (Кассандра, Греция)
Благодаря более тёплой воде, чем в других частях Европы, архипелаги Греции, безусловно, заслуживают высокой оценки за тропические пляжи.
Вердикт: островная красота в сочетании с изысканной роскошью – но это недёшево.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 8/10
Пляж Миджорн (Форментера, Испания)
Вода здесь кристально чистая, а пляжи идеально белые, как тальк.
Вердикт: Супер-крутой остров, сочетающий очарование и роскошь, доступную для отдыха босиком, с изысканностью тропического курорта.
Рейтинг похожести на Мальдивы: 9/10
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