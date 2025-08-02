На этих пляжах также есть белоснежный песок и лазурное море.

Белоснежный песок и лазурное море: семь локаций в Европе, которые похожи на Мальдивы

Если существует место курорт, который ассоциируется с вершиной тропической роскоши, то это Мальдивы – благодаря их райским пляжам с белоснежым песком и бирюзовой водой. Однако неприятным нюансом является расстояние – лететь до Мальдив более 10 часов, и цены на билеты в сезон могут быть поистине астрономическими. Кроме того, до нужного острова нужно еще добираться на лодке или гидросамолёте.

К счастью, как пишет The Telegraph, в Европе есть несколько почти идентичных мест, где вы можете насладиться своим собственным кусочком песчаного рая, ничуть не менее прекрасного, Мальдивы.

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Аналипси (Крит, Греция)

Вердикт: все прекрасно, но немного не хватает природы.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 6/10

Ксамил - Национальный парк Бутринт, Албания

Эта жемчужина Албанской Ривьеры стала хитом Instagram благодаря бирюзовым водам и белоснежным пляжам. Однако летом пляжи могут быть переполнены, что портит атмосферу.

Вердикт: Красиво и недорого, но не хватает настоящего уединения.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 6/10

Costa Smeralda (Сардиния, Италия)

Вода здесь действительно ослепительно-зелёного оттенка, а пляжи достойны звания райского уголка.

Вердикт: Природная красота первоклассная, но итальянское гостеприимство не сравнится с островным.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 7/10

Пляж Пампелон (Лазурный берег, Франция)

Идиллический песчаный пляж, протянувшийся почти на 5 км вдоль залива Сен-Тропе, заслуживает наивысшей оценки за красоту, но, оставляет желать лучшего, когда дело касается непринужденной островной атмосферы.

Вердикт: Поразительно точное сходство, но чуть более бурное, чем на мальдивском острове.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 7/10

Карбис-Бей (Корнуолл, Великобритания)

Если вы выберете подходящий момент с погодой, то в Великобритании есть свой собственный двойник Мальдив. В жаркий день в Карбис-Бей бирюзовая вода, пудровый песок и захватывающие дух пейзажи ничуть не уступают тропическим островам.

Вердикт: Идеальное место для солнечных выходных., если повезет с погодой.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 8/10

Sani Beach (Кассандра, Греция)

Благодаря более тёплой воде, чем в других частях Европы, архипелаги Греции, безусловно, заслуживают высокой оценки за тропические пляжи.

Вердикт: островная красота в сочетании с изысканной роскошью – но это недёшево.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 8/10

Пляж Миджорн (Форментера, Испания)

Вода здесь кристально чистая, а пляжи идеально белые, как тальк.

Вердикт: Супер-крутой остров, сочетающий очарование и роскошь, доступную для отдыха босиком, с изысканностью тропического курорта.

Рейтинг похожести на Мальдивы: 9/10

Ранее британский тревел-блогер назвал 6 самых недооцененных городов Европы. Среди них - Ксамил в Албании, Тиват в Черногории и столица Словении Любляна.

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