Звезда отметила, что считает свои отношения с мужем примером настоящих чувств.

Украинская певица Настя Каменских сделала откровенное заявление об отношениях со своим мужем - рэпером и продюсером Потапом (Алексей Потапенко).

Во время концерта в Одессе певица обратилась к поклонникам с признанием о силе настоящей любви. Каменских отметила, что настоящая любовь живет вечно. Так, по ее словам, происходит в ее браке.

"Настоящая любовь никуда никогда не исчезает, как у нас с Лешей. Я хочу, чтобы вы любили друг друга и чтобы эта любовь всегда была внутри вас", - отметила Настя со сцены.

На эти слова публика отреагировала громкими овациями. После признаний певица продолжила концерт.

Напомним, что Настя Каменских впервые за долгое время показалась на фото вместе со своим мужем - скандальным продюсером и рэпером Потапом.

Судя по снимкам, супруги провели время вместе в Барселоне в компании известного блогера Яна Гордиенко, который родом из Украины. Именно он опубликовал соответствующие фото в своем Instagram. К подборке блогер также добавил снимок с российским журналистом Юрием Дудем. Все это вызвало неоднозначную реакцию его подписчиков.

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