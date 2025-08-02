В Москве нашли мертвым украинского актера-предателя: что известно

Последние дни Глотов провел в маленькой комнате в одиночестве. По специальности мужчина не работал уже несколько лет.

В пятницу, 1 августа, в Москве нашли мертвым актера украинского происхождения Максима Глотова. В Украине его считают предателем из-за выступлений на территории временно оккупированных территорий.

Как сообщают российские СМИ, тело 60-летнего актера нашли в квартире на улице Вучетича, после того как друзья забили тревогу из-за длительного отсутствия связи с ним.

Следов насилия обнаружено не было, вероятной причиной смерти стал сердечный приступ или отрыв тромба, однако окончательную причину назовет судебно-медицинская экспертиза.

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По данным SHOT, Глотов несколько месяцев не общался с близкими и в последнее время не работал по специальности. Незадолго до смерти он работал водителем. Несколько лет он был прописан в квартире на Патриках в Москве, а после - перебрался в квартиру на улице Вучетича, где купил себе комнату.

Его родные сейчас живут в Одессе. Последние работы Глотова в кино датируются 2023 годом.

Максим Глотов - что известно об актере-предателе

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Он сыграл более 120 ролей в кино и сериалах, в частности в проектах "Склифосовский", "Содержанки", "Желтый глаз тигра".

Последние годы жизни, по сообщениям его знакомых, актер жил в нищете, подрабатывал водителем и фактически был забыт зрителями и режиссерами. Его активная поддержка политики Кремля и участие в фестивалях в оккупированном Крыму вызвали резкую реакцию украинцев. За это он загремел в "Миротворец".

Новость о его смерти вызвала обсуждение в социальных сетях - часть российской аудитории вспоминает его с теплотой как талантливого артиста, тогда как украинские пользователи напоминают о его участии в пропаганде Кремля.

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