В ближайшие дни осадков и вообще изменения погоды в столице не будет.

В ближайшие дни на Киевщине будет сухая и спокойная погода, однако на следующей неделе придут дожди, а температура снизится на квлька градусов. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Спокойную погоду в ближайшее время будет предопределять поле повышенного давления. Только 6 августа днем ожидается местами кратковременный дождь и гроза.

"Поскольку к нам поступила прохладная воздушная масса, то малооблачные ночи уже достаточно свеженькие (ощутимее по области - особенно ближайшая ночь), однако днем августовское солнце еще хорошо пригревает", - говорят синоптики.

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В то же время в столице ночи будут несколько теплее, ведь будет влиять микроклимат большого города. Максимальная температура днем предполагается +27°, однако 6 числа, когда пройдут дожди, она снизится до +24°.

Погода в Украине 3 августа

В субботу, 3 августа, в Украине будет преобладать жаркая погода, однако в ряде регионов возможны осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, грозовые дожди ожидаются на востоке, юго-востоке страны, а также в некоторых западных областях. Остальные регионы останутся под влиянием сухой воздушной массы.

Температура воздуха будет высокой: в большинстве областей +28...+32°C, а на юге и востоке до +34°C.

В столице 3 августа ожидается ясная, сухая и солнечная погода. Дневная температура будет колебаться в пределах +26...+28°C.

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