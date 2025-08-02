В Киевском зоопарке показали сервалов из прифронтового Курахово

Двух животных уже пересилили в новый вольер во фруктовом саду зоопарка, еще двое продолжают адаптироваться к новым условиям.

В Киевском зоопарке продолжается долгий процесс реабилитации четырех сервалов, которых в 2023 году эвакуировали из прифронтового Курахово в Донецкой области. Как сообщили в КиевЗоо, двух из четырех сервалов уже пересилили в новый вольер и они готовы к приему посетителей.

"После стабилизации состояния, лечения и адаптации первая пара - Осирис и Сехмет - перешла к следующему этапу реабилитации", - сообщили в зоопарке.

Для них обустроили новый просторный дом с учетом всех особенностей вида и индивидуальных потребностей животных. Сервалы привыкают к новому дому, где они имеют трехуровневый деревянный домик, гамачки, ветви деревьев, когтеточки, различные типы почв, деревянные бревна для лазания. Кормят их сбалансированным рационом - с любимым мясом, как написали в КиевЗоо.

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Увидеть этих диких африканских котов, которые внешне чем-то напоминают гепардов, можно во фруктовом саду КиевЗоо.

Новый вольер для птиц

Напомним, что этим летом в Киевском зоопарке открылся новый авиарий - дом для водных птиц площадью более 260 кв. м. Условия проживания птиц там максимально приближены к естественным. Воочию там можно увидеть священных ибисов, журавлей и много других красивых птиц. Расположена она в Нижнем парке КиевЗоо.

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