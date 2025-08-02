Он также сравнил эти дроны с "Шахедами".

Россияне в последнее время применяют ударные дроны "Молния", способные преодолевать расстояние до 40 км, для того, чтобы терроризировать гражданское население, заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"На самом деле, это легкая крыловидная конструкция. И они есть двух типов: с одним двигателем, с двумя двигателями. Это ударный беспилотник, который они используют уже длительное время, практически несколько лет. И они активно его использовали сначала в прифронтовой зоне, то есть, били непосредственно по военным, как и "Ланцетом", - сказал он в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, этот дрон управляемый, за счет крыла он может летать на расстояние до 40 км. И в последнее время россияне активно терроризируют этими дронами гражданское население.

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"Потому что по Харькову они очень часто прилетают. И плюс дополнительно были случаи, когда они имплементировали туда элементы искусственного интеллекта, то есть ставили туда NVIDIA-компьютер. Скорее всего, это было направлено на то, чтобы сделать визуальную навигацию. То есть, когда дрон летит и по фотокарточкам совпадает, куда ему надо двигаться. То есть, речь идет о визуальном ориентировании", - пояснил Храпчинский.

Он также рассказал, что "Молния" менее опасны, чем "Шахеды", поскольку они могут нести от трех до восьми килограммов полезной нагрузки.

"Первая "Молния" - это было две палки, крыло, один двигатель, ТЭМка - это противотанковая мина, прикрученная армированным скотчем, и управление, как у FPV-дрона. Россияне их производят, но, понятно, что вся электроника там китайская. Здесь не что-то новое, они очень давно его используют, они активно его масштабируют, модернизируют, потому что, опять же, россияне активно используют дешевые инструменты для террора", - отметил авиаэксперт.

Использование Россией этих дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 августа российский БпЛА типа "Молния" попал возле многоквартирного дома в Киевском районе Харькова.

По словам мэра города Игоря Терехова, пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики. Пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро - получили помощь медиков на месте. Также было повреждение двух многоквартирных домов и одного авто.

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