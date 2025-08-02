Подтверждено попадание в Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных целей на территории РФ, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", - отметили военные.

В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ - Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

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Кроме того, украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Также поражено предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется", - говорится в сообщении.

Война в Украине

Напомним, этой ночью Россию массированно атаковали беспилотники, сообщалось о прилетах и пожарах в нескольких регионах, в частности, под ударом оказались два НПЗ и радиозавод в Пензе. также сообщалось о взрывах в Феодосии.

Накануне, 31 июля, Россия ударила по Киеву ракетой, попав в 9-этажку. В результате удара погиб 31 человек, среди них пятеро детей. Ранения получили 159 человек, 16 из них - дети.

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