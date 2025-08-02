В этом году начало осени будет теплым.

В этом году начало осени будет теплым, а заморозки вероятны только в конце ноября. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его прогнозу, начало сентября будет практически с летним теплом. В середине месяца похолодает, украинцы почувствуют "дыхание осени", но заморозков не ожидается.

В октябре тоже будет довольно тепло. В начале месяца, а также в третье декаде ожидается так называемое бабье лето.

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В ноябре погода уже будет более холодной. В начале месяца все еще будет тепло (продлится бабье лето, которое начнется в конце октября). Во второй декаде сохранится непривычное для поздней осени тепло. Дождей почти не предвидится. Температура начнёт постепенно снижаться с середины этого отрезка месяца, но сильных осадков по-прежнему не ожидается — разве что к завершению декады пройдут короткие и слабые дожди.

А вот заключительная часть ноября принесёт похолодание. Сначала начнёт опускаться температура ночью, а затем и днём станет заметно прохладнее. Возможны осадки, но они будут умеренными. Ближе к концу месяца ночью уже возможны первые заморозки.

Владимир Деркач также сообщил, что в Украине в этом году ожидается сразу три бабьих лета. Первое будет в начале октября, но оно продлится недолго. Второе начнется под конец октября и продлится в начале ноября. Затем существенное потепление ожидается в декабре.

"Более того, температура воздуха будет приближаться к +10°C. Ночью следует ожидать около 0°C. Осадков практически не будет. Такая погода продержится до конца декабря. Просто какое-то зимнее "бабье лето", - говорит Деркач.

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