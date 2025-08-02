РФ готова тратить триллионы долларов на перевооружение в ближайшие годы, чтобы быть готовой к войне с НАТО.

Задача номер один программы перевооружения России - это подготовить ее к войне с НАТО на 2030 год. Об этом в интервью "Мосейчук+" сказал Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отвечая на вопрос о том, что недавно он заявлял, что Россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года, что выглядит как самая масштабная программа вооружения со времен развала Советского Союза, Буданов отметил:

"Даже не со времен развала, это самая масштабная программа с 1980 года. Задача номер один, прописанная в этом системном документе, - это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все действия и все бюджеты"

По его словам, основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 30-го года, а "дальше уже пойдет все на спад".

Буданов добавил, что в программе перевооружения России вопрос стоит не в том, сделать ли больше танков или лучшие ракеты.

"Вопрос в том, чтобы быть готовым на 30-й год к этой войне. А все остальное - это уже производное. Значит, для войны нам нужно больше танков, лучшие ракеты и так далее. Прежде всего стоят стратегические вопросы", - сказал Буданов.

Вооружение России

Как сообщал ранее УНИАН, издание Financial Times со ссылкой на анализ Киевской школы экономики (KSE) отметило, что Россия практически исчерпала свои запасы советского оружия, использовав их во время полномасштабного вторжения в Украину. Согласно логистическим данным, поставки от главных российских складов сократятся с 242 тыс. тонн в 2022 году до 119 тыс. тонн к концу 2025 года. Отмечается также, что Россия становится все более зависимой от внешних поставщиков.

Также мы писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин после улитиматума президента США Дональда Трампа о сокращении срока по введению новых экономических пошлин против РФ, снова решил пригрозить применением баллистической ракеты "Орешник". Путин заявил, что первый серийный комплекс ракеты уже поступил в войска.

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