Возглавил список Poco M5, который демонстрирует наилучшее соотношение цены и качества.

Если вы находитесь в поисках доступного, но при этом качественного смартфона, редакция портала Gizchina выбрала пять лучших Android-смартфонов, доступных в настоящее время по цене менее $150 или 6000 тысяч в гривнах.

В список попали модели от компаний Poco, Redmi, OnePlus, а также неизвестные широкой публике Doogee и Ulefone.

Лучшим смартфоном для покупки до $150 назвали Poco M5, получивший достаточно производительный чип MediaTek Helio G95, 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и тройную камеру на 50 Мп. Отдельно выделяется задняя крышка с текстурой "под кожу".

За ним следует Ulefone Note 16 Pro, который отличается дизайном в духе последнего Айфона и защитой от пыли и воды по стандарту IP68. 6,52-дюймовый HD+ дисплей и основная камера с разрешением 50 Мп также не оставят вас разочарованными.

Замыкает топ-3 супербюджетников Redmi 12C – новый "народный" любимец с большим 6,71 дюймовым экраном, процессором MediaTek Helio G85 и все той же основной камерой на 50 Мп. Также аппарат может похвастаться наличием модуля NFC и "громким динамиком".

На четвертом и пятом месте расположились устройства Doogee и OnePlus. Недавно выпущенный Doogee N50 получил экран 6,5 дюйма, чипсет Unisoc Tiger T606 и основную камеру с разрешением 50 Мп Что касается OnePlus Nord N20 SE, то его фишкой является большая батарея емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку. На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Realme 10 Pro Plus и Xiaomi 13 Ultra. Если первый занял свое место в среднем ценовом сегменте, то аппарат "Сяоми" является самым навороченным (и дорогим) камерофоном на рынке.

Также УНИАН делился рейтингом самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony – самые сложные.

Вас также могут заинтересовать новости: