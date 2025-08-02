Люди выломали ворота и хотели прорваться внутрь объекта, сообщили правоохранители.

Поздно вечером 1 августа в Виннице произошел конфликт между местными жителями и работниками территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). В полиции на него отреагировали.

Как говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Винницкой области, военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, совершила конфликт с военнослужащими", - рассказали правоохранители.

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По данным полиции, к учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота и пытались прорваться внутрь.

"К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта. Полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания", - добавили полицейские.

В Винницком областном ТЦК и СП тоже прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что во временный пункт сбора военнообязанных "доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий".

"Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заверили, что их работники ТЦК действуют "исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины".

По информации Общественного, накануне вечером люди собрались возле стадиона в Виннице после того, как в сети появилась видеотрансляция, на которой было видно, как толпа требовала выпустить мужчин. На кадрах также зафиксировано, как люди хотели прорваться сквозь двери, скандировали "Выходите, ребята!", а правоохранители проводили задержание.

"Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли - полицейские начали людей "тушить" газовыми баллонами. У меня знакомый имеет сейчас ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", - рассказала изданию местная жительница Анна Тетервак.

Работа ТЦК в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны Украины Денис Шмыгаль недавно заявлял, что мобилизация в Украине на 90% проходит добровольно. По его словам, "люди, получая повестки, приходят служить, их не хватают, их не тянут". Он подчеркнул, что люди, однако, в основном видят в медиа "небольшой, скандальный процент", "и это играет против нас, против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности".

Также Шмыгаль сообщал, что сейчас в ТЦК работают преимущественно люди, которые прошли поле боя. Он пояснил, что работа ТЦК - "это не для того, чтобы кому-то навредить", а для того, "чтобы наша страна выжила и нация выжила". По мнению Шмыгаля, тема ТЦК в Украине стала токсичной "не в последнюю очередь благодаря врагу", который над этим "много работает".

Кроме того, заместитель начальника центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснял, зачем работники ТЦК посещают массовые мероприятия. Он утверждал, что работники и ТЦК, и центров рекрутинга выходят на "музыкальные фестивали, бизнес-выставки", ведь им нужно "привлекать больше людей".

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