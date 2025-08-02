На юго-востоке разогреет до +33°, а на северо-западе есть вероятность дождей.

В субботу, 2 августа, в Украине будет сухо, солнечно и очень тепло, местами жарко. Осадки вероятны только на северо-западе страны. На юге , востоке и местами в центре разогреет до +29°...+33°, на остальной территории температура будет более комфортной. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +26°...+28°, на Закарпатье воздух прогреется до +29°. Ожидается практически безоблачная погода, в Волынской и Ривненской областях есть вероятность дождей.

На севере Украины сегодня тоже будет очень тепло. Тут столбики термометров покажут +26°...+27°, вероятность осадков есть только на Житомирщине.

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Жителей востока Украины сегодня ждет сухая, ясная и жаркая погода с температурой +29°...+32°.

В центральной части Украины свежее всего будет в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Тут столбики термометров покажут +26°...+27°. На остальной территории жарче, +29°...+33°.

В южных областях сегодня будет много солнца. Осадков не ожидается. Температура днем повысится до +30°...+33°.

2 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

2 августа - день переноса мощей святого первомученика Стефана. По приметам, если в этот день идет дождть, то будет сырая и затяжная осень.

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