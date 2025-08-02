Джон Красински возвращается в режиссерское кресло.

Наконец стала известна точная дата выхода триллера "Тихое место 3" - фанатам придется подождать еще почти два года. Как пишет Variety, Paramount Pictures выпустит фильм в кинотеатрах 9 июля 2027 года.

Отмечается, что Джон Красински возвращается в качестве режиссёра, сценариста и продюсера фильма.

Актёрский состав пока не утверждён, поэтому неизвестно, вернутся ли Эмили Блант, Ноа Джуп и Миллисент Симмондс, снимавшиеся вместе с Красински в первом фильме. Подробности сюжета также держатся в секрете.

Видео дня

Красински снял первые два фильма франшизы "Тихое место", а Майкл Сарноски — спин-офф 2024 года "Тихое место: День первый". Сериал собрал в прокате более 900 миллионов долларов.

Ранее Красински объявил в Instagram о своём участии в третьем фильме "Тихого места". Новость появилась после того, как Paramount Global, материнская компания студии, завершила сделку по её продаже Skydance. Ожидается, что сделка будет закрыта на следующей неделе.

Напомним, фильм "Тихое место 3" был официально анонсирован в феврале 2022 года и планировалось, что он выйдет в прокат в 2025 году. Однако в феврале 2024 года дата выхода была отложена на неопределённый срок.

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