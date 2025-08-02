Камбоджа оценила усилия Трампа в прекращении конфликта с Таиландом.

Камбоджа объявила, что выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как он помог стране достичь соглашения о прекращении огня, положившего конец пограничному конфликту с Таиландом.

Как пишет Reuters, заместитель премьер-министра Камбоджи Сан Чантхол поблагодарил Трампа за установление мира в регионе и заявил, что тот заслуживает номинации на эту премию – высшую международную награду, присуждаемую человеку или организации, внесшим наибольший вклад в "укрепление братства между народами".

"Мы признаем его огромные усилия по поддержанию мира", — сказал Чантол.

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Бои на границе Камбоджи и Таиланда начались на прошлой неделе после того, как в результате взрыва мины на границе были ранены пять тайских солдат. Каждая сторона обвиняла другую в развязывании столкновений, которые продолжались пять дней. По меньшей мере 43 человека погибли, и более 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны границы.

Как сообщает Reuters, именно призыв Трампа на прошлой неделе сдвинул с мертвой точки попытки положить конец самым ожесточенным боевым действиям между Таиландом и Камбоджей за последние десять лет, что привело к заключению перемирия в Малайзии в понедельник.

После объявления о перемирии пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт написала в публикации на X, что Трамп добился этого.

"Вручите ему Нобелевскую премию мира!", – сказала она.

Трамп и Нобелевская премия мира

Трамп давно жаждет получить Нобелевскую премию мира, и неоднократно выражал раздражение по поводу того, что его предшественник на первом сроке Барак Обама получил ее в 2009 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в прошлом месяце, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Также Пакистан заявил, что номинирует Трампа на премию за его роль в содействии прекращению конфликта с Индией.

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