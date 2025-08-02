За революционный дизайн придется заплатить скромным временем автономной работы.

По мере приближения презентации новых смартфонов Apple в сеть "утекает" все больше подробностей о будущих девайсах. На этот раз инсайдер Majin Bu фотографии аккумулятора ультратонкой модели iPhone 17 Air. Напомним, она придет на смену непопулярному iPhone Plus.

Батарея будет закрыта металлическим корпусом для лучшего теплоотвода и устойчивости к перегреву при быстрой зарядке. Аналогичную конструкцию мы уже видели в прошлогоднем iPhone 16 Pro.

Инсайдер утверждает, что емкость аккумулятора составляет 2900 мАч – это самый низкий показатель среди всех устройств iPhone 17. Судя по всему, смартфон действительно вряд ли сможет дожить до вечера.

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Для сравнения, ожидается, что у iPhone 17 аккумулятор будет на 3877 мАч, у iPhone 17 Pro – на 3650 мАч, а у 17 Pro Max – рекордные 5000 мАч. Самый продвинутый смартфон Apple сможет проработать до 35 часов на одном заряде.

Скромное время автономности работы – это не единственное последствие использования минималистичного дизайна. По слухам, iPhone 17 Air получит рекордно тонкий корпус 5.5 мм, но будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и не будет поддерживать SIM-карты.

Презентация всех iPhone 17, включая модели 17 Air, ожидается в сентябре. СМИ уверены, что Apple будет вынуждена повысить цены на новинки из-за торговой войны Трампа. Вероятно, на 50 долларов.

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