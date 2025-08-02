Заявление Трампа было весьма "расплывчатым", отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп объявил, что он отправляет две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" в ответ на провокации Москвы. Как пишет The Times, это заявление не является необычным в контексте безопасности, поскольку подводные лодки США регулярно перемещаются в районы, близкие к России, особенно в периоды повышенной напряженности.

Однако необычным является сам факт этого заявления, которое имеет две цели: продемонстрировать, что Трамп - человек действия, и послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину.

"Действие важно для Трампа как для самого эффектного президента современности, чей стиль, который уже стал привычным, заключается в том, чтобы решительно отвечать на провокации", - отмечает издание.

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В статье подчеркивается, что, хотя Трамп фактически отвечал на угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, но отнюдь не Медведев является настоящим адресатом этого сообщения.

"Это президент Путин, которого Трамп все чаще критикует, но по-прежнему опасается раздражать напрямую, потому что все еще верит в их дружбу и хорошие рабочие отношения. Это ясно, потому что пост Медведева был опубликован в понедельник, а Путин отклонил мирный ультиматум Трампа примерно за час до его поста в пятницу".

При этом, указывает The Times, Трамп считает себя опытным переговорщиком, поэтому его упоминание о "ядерных подводных лодках" было расплывчатым, чтобы охватить различные типы судов.

Хотя у американцев есть 71 атомная подводная лодка, 14 из них — это корабли класса "Огайо" с баллистическими ракетами, способные нести до 20 ракет "Трайдент II", которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. От восьми до десяти из этих подводных лодок с ядерным вооружением в любой момент времени патрулируют воды по всему миру.

"Белый дом полагает, что Путин поймет, что "подводная дипломатия" Трампа не является провокацией — миссия флота заключается в сдерживании, а не в нанесении первого удара — а является предупреждением о том, что Трамп не хочет, чтобы единственный пост Медведева сигнализировал о возвращении к ядерному бряцанию оружием", - пишет The Times.

Трамп угрожает России ядерными подлодками

Ранее Трамп приказал отправить две атомные подлодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний Медведева, а также заявил, что "США полностью готовы к ядерной войне с Россией".

При этом, как пишет NYT, заявление Трампа о перемещении атомных подводных лодок будет невозможно проверить, поскольку это один из самых тщательно скрываемых тактических манёвров Пентагона.

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