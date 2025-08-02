Трамп не уверен, что санкции повлияют на Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский правитель Владимир Путин планирует захватить всю Украину. Об этом он сказал во время интервью на канале Newsmax.

"Возможно, Путин хочет попытаться захватить всю Украину. Думаю, ему будет очень трудно", - заявил Трамп.

При этом он заявил, что США введут сакнции против РФ, но не уверен, что это повлияет на Путина.

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"Он довольно хорошо справляется с санкциями. Он знает, как их избежать", - отметил Трамп.

Трампа также спросили, изменилось ли его мнение о Путине за последние несколько месяцев.

"Он, очевидно, крепкий орешек, в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших бесед, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, и вдруг начали летать бомбы", - сказал президент США.

Кроме того, отвечая на вопрос о своем заявлении о перемещении атомніх подлодок, Трамп сказал, что "они ближе к России".

Кремлевский правитель заявил, что российские условия для прекращения войны, которые он озвучил летом прошлого года, не изменились - это вывод Украиной войск с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от присоединения к НАТО, закрепление безъядерного статуса страны и отмена санкций, наложенных на Россию.

Также он ответил на слова Трампа о том, что тот разочарован его поведением, заявив, что "все разочарования возникают от избыточных ожиданий".

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