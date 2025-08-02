Глава ГУР выразил надежду, что война в нашей стране все же в ближайшее время завершится.

Многие страны пытались до конца понять, какие границы у возможных будущих действий России, и "многие пытались что-то сделать". Об этом в интервью "Мосейчук+" сказал Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отвечая на вопрос об усилиях Украины и ее партнеров по остановке вторжения и о том, какие каналы были задействованы, он отметил, что многие страны пытались до конца понять, какие границы у возможных будущих действий России.

"Было очень много дискуссий по этому поводу. На что они способны, на что могут пойти, а на что пойти не могут. У разных наших партнеров было много разных мнений", - сказал Буданов.

По его словам, многие пытались что-то сделать, но в конечном итоге это не помогло предотвратить события, последствия которых украинцы сейчас ощущают на себе.

Отвечая на вопрос, понимали ли стратегически наши европейские и американские партнеры в 2022 году, что эта война не будет иметь локальный характер, он выразил мнение, что это не так.

"Думаю, что нет. И, к сожалению, я не уверен, что даже сейчас все понимают, какие будут последствия этой войны. Даже после того, как, я надеюсь, она завершится все же в ближайшее время. Но её последствия будут ощущаться еще много лет. Во многих уголках мира", - сказал Буданов.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" высказал мнение, что замораживание широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины с 2022 года, пока выглядит маловероятным. По его словам, сейчас главной задачей украинских сил является удержать территории и, где возможно, отвоевать утраченное.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в начале этой недели США провели с представителями РФ разговор и надеялись, что он приведет к миру в Украине. Однако, в Вашингтоне не видят прогресса в этом вопросе. Тем не менее, Рубио добавил, что Трамп имеет много вариантов того, как влиять на Россию.

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