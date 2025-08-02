Аналитик отметил, что ядерная политика в мире превращается в обмен сообщениями в соцсетях, и это опасно.

Реакция президента США Дональда Трампа на агрессивные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева создает опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и постов в соцсетях, считает британский аналитик, член парламента Великобритании Боб Силли. Его мнение опубликовало издание The Telegraph.

Силли пишет, что к ядерным угрозам со стороны российского руководства мы уже привыкли, но теперь американский президент на них публично отреагировал, заявив, что распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих районах".

Британский политик считает положительным то, что "Трамп начинает видеть насквозь российский режим", мол, он разозлился из-за того, что его политика успокоения Кремля не сработала - несмотря на "чрезвычайную тактику предложения, сквозь головы украинцев, мирного соглашения", которое бы позволило российскому диктатору Владимиру Путину "практически не платить за ужасные действия его армий".

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"Менее хорошо, что Трамп открыто признает: он реагирует непосредственно на ядерную браваду Медведева. Теперь российский режим знает, что может спровоцировать президента США на реальные действия, если достаточно разозлит его в интернете", - отметил Силли.

По его словам, в Кремле годами изучают мотивацию западных лидеров и имеют глубокое понимание их поведения. Также Силли считает: существует риск, что ядерная политика - сфера, в которой обычно каждое слово взвешивают специалисты из-за ее чрезвычайной опасности, - стала частью онлайн-обменов в стиле "trash talk".

Несмотря на то, что вероятность применения Путиным ядерного оружия невелика, она не равна нулю, предостерегает Силли, ведь, начиная с 2005 года, когда диктатор начал политическое и военное давление на Украину, чтобы в конце концов поглотить ее, он каждый раз обостряет конфликт, когда не достигает цели.

"Так было в 2014 году во время частичного вторжения на восток Украины, а затем - в 2022-м во время полномасштабного нападения. Эскалирует ли он снова - на этот раз ядерным оружием?" - пишет аналитик.

Он отметил, что в России активно обсуждается так называемая доктрина "эскалация ради деэскалации", согласно которой ядерное оружие можно использовать для того, чтобы взять контроль над конфликтом, заставив врага капитулировать.

По словам политика, согласно конфиденциальным документам, первым шагом может быть "демонстрационный удар" - например, по воде. Далее - атака по безлюдному месту на суше. Третий удар может быть нанесен по военной цели, например по транспортному узлу. После этого могут начаться многочисленные тактические ядерные удары в пределах операционного театра, пишет Силли.

Он напомнил, что Путин постепенно снижает порог для использования ядерного оружия. Если в военной доктрине РФ 2014 года было только два случая, когда разрешено его применение - в ответ на ядерную атаку или в случае угрозы существованию России, - то уже документ 2020 года разрешает ядерный удар, если России грозит "неизбежное ядерное нападение" (то есть возможно предотвращение превентивного удара) или если потеряет контроль над своим арсеналом - например, из-за многочисленных точечных ударов обычным оружием.

А в 2024 году, рассказал британский политик, Путин снова снизил порог применения ядерного оружия, заявив, что обычный ракетный удар по России тоже может быть основанием для ядерного ответа.

В то же время, отметил он, украинская операция "Паутина" по российским аэродромам в июне не вызвала такой реакции.

Отвечая на вопрос, что в таком случае делать, Силли утверждает, что "хороших вариантов ответа нет, и этот кризис может стать еще опаснее".

"Режим Путина настроен на войну - здесь иллюзий быть не может. Он не хочет мира. На этой неделе я нахожусь в Киеве с презентацией своей книги о новой войне России - и город регулярно подвергается ракетным атакам, иногда длительным. Путин водит Трампа за нос", - пишет он.

По его мнению, лучшей стратегией для Запада было бы поддержать Украину, особенно ее противовоздушную оборону, чтобы она смогла удержать Россию на поле боя и, возможно, заставить Путина завершить войну.

"Потому что большинство альтернатив - еще хуже", - подытожил политик.

Конфликт Трампа и Медведева

Как сообщал ранее УНИАН, после того, как Трамп объявил Путину о новом ультиматуме относительно войны в Украине, Медведев взбесился и заговорил о войне с США. Он, в частности, отметил, что "каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне" не между Россией и Украиной, а между Россией и США.

В ответ на заявления Медведева Трамп заявил, что США задействуют ядерные подводные лодки. Он пояснил, что распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Впоследствии Трамп высказался о потенциальной ядерной войне с Россией. Журналисты спросили его об этом сообщении, на что президент США сказал, что "прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно". Мол, он делает это, исходя из интересов безопасности американского народа. Трамп подчеркнул, что США "будут защищать людей".

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