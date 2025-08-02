После получения команды такой дрон уже не остановит потеря связи из-за РЭБ.

В Южной Корее показали новую разработку - FPV-дрон с ИИ, который способен объединяться в 10 роев по 10 дронов в каждом, и управлять ими может всего один человек.

Как пишет Defense Express, компания Nearthlab представила FPV-дрон Xaiden, главной особенностью которого является интеграция с искусственным интеллектом. Как говорится на сайте компании, предназначены эти дроны для разведки, наблюдения и точных ударов по живой силе и легкой небронированной технике.

Отмечается, что в каждом рое из 10 дронов находится один главный дрон, оснащенный антеннами связи с оператором, он управляется непосредственно человеком. Другие девять дронов управляются искусственным интеллектом и оснащены системами связи исключительно с главным дроном, который отдает им команду на атаку. Соответственно, такой дрон уже не остановит потеря связи из-за РЭБ, ведь после получения команды он действует полностью самостоятельно.

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Также, рой из 10 дронов Xaiden еще на земле складывается в "столбик", где они и ожидают команду на взлет.

"То есть, вероятно, в воздухе может находиться сразу 100 дронов Xaiden, и еще определенное количество будет стоять и ждать, пока те, что в воздухе, не выполнят свою миссию, после чего в воздух поднимается новый рой для их замены. Имея большой боезапас подобных дронов, всего один оператор сможет создать буферную зону, где не будет выживать ни один вражеский пехотинец, и на столько - насколько хватит дальности их действия и боезапаса", - отмечают в Defense Express.

В то же время отмечается, что поддержка такой зоны требовала бы просто невероятных производственных мощностей и денег.

Указано, что дроны Xaiden оснащаются 60-мм минометной миной для поражения целей. В то же время другие характеристики и стоимость дрона не раскрываются.

Рой дронов - новости

Применять "рои" дронов с искусственным интеллектом, которые будут уметь различать цели на поле боя, Украина сможет менее чем через год, заявил командир беспилотного полка "Ахилес" Юрий Федоренко.

Он пояснил, что сейчас Украина нельзя применять такой "рой" дронов, потому что, чтобы ИИ имел возможность выполнять эти задачи, его нужно этому научить, а это непросто.

По прогнозу министра цифровой трансформации Михаила Федорова Украина разрабатывает решение, когда дроном на поле боя можно будет управлять из любого города.

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