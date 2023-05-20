Эти рекомендации выручат, если уходить из дома нужно прямо сейчас и банально нет нескольких часов для зарядки смартфона.

Мы часто делимся рекомендациями, как правильно заряжать современный смартфон и редко, как зарядить батарею быстрее. В нынешних реалиях не всегда есть возможность выделить достаточно времени на зарядку мобильника, а хотелось бы ускорить этот процесс.

УНИАН собрал проверенные советы, как быстро зарядить телефон или планшет на базе Android или iOS, если устройство печально сигналит красным значком батареи, а уходить из дома нужно прямо сейчас.

5 простых, но действенных советов ускорить зарядку смартфона

Используйте "родное" зарядное устройство. Оно предназначено специально для вашего смартфона и поможет обеспечить оптимальную скорость зарядки.

Оно предназначено специально для вашего смартфона и поможет обеспечить оптимальную скорость зарядки. Используйте быстрое зарядное устройство . Если ваш смартфон поддерживает технологии быстрой зарядки, такие как Quick Charge или USB Power Delivery, использование совместимого зарядного устройства позволит заряжать его быстрее. К примеру, Realme GT Neo 5 с адаптером мощностью 240 Вт может полностью зарядить смартфон всего за 9 минут.

. Если ваш смартфон поддерживает технологии быстрой зарядки, такие как Quick Charge или USB Power Delivery, использование совместимого зарядного устройства позволит заряжать его быстрее. К примеру, Realme GT Neo 5 с адаптером мощностью 240 Вт может полностью зарядить смартфон всего за 9 минут. Выключите смартфон или переведите его в режим полета. Если у вас нет нужды использовать смартфон во время зарядки, выключите его или переведите в режим полета, которым оснащены все современные устройства. В среднем в авиарежиме техника заряжается на 15-20% быстрее, чем в обычном режиме.

Если у вас нет нужды использовать смартфон во время зарядки, выключите его или переведите в режим полета, которым оснащены все современные устройства. В среднем в авиарежиме техника заряжается на 15-20% быстрее, чем в обычном режиме. Снимите чехол. Особенно этот пункт актуален, если речь идет о плотных резиновых чехлах, так как они могут препятствовать отводу тепла от батареи, что может замедлить процесс зарядки.

Особенно этот пункт актуален, если речь идет о плотных резиновых чехлах, так как они могут препятствовать отводу тепла от батареи, что может замедлить процесс зарядки. Не заряжайте устройство от USB-портов компьютера . Это связано с тем, что USB-порты компьютера предназначены в первую очередь для передачи данных, а не для быстрой зарядки устройств.

При этом, стоит учитывать, что скорость зарядки также зависит от самого устройства и его аккумулятора. Если ваш смартфон не поддерживает быструю зарядку или имеет старый аккумулятор, возможности ускорения зарядки могут быть ограничены.

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Самый быстрый способ подзарядки

На смартфонах Xiaomi, Honor и других Android есть функция "Ультра-экономия энергии", позволяющая не только сэкономить заряд аккумулятора, но и заметно ускорить зарядку смартфона. Этот тип энергосбережения отключает все ресурсокоемкие процессы, ограничивает фоновую активность, уменьшает яркость экрана и автоматически включает темный режим.

Найти эту функцию можно в "Настройки" → "Питание и производительность". Либо просто опускаем шторку и выбираем в ней соответствующую иконку в виде молнии.

Ранее УНИАН рассказывал, как определить, есть ли на вашем телефоне функция влагозащиты. Такой способ проверки может пригодится в том случае, если ваш смартфон был подвергнут ремонту, либо если пользователи даже не подозревали о наличие такой функции в своем смартфоне.

Также делились советами, как продлить жизнь аккумулятору смартфона. Остановить процесс старения аккумулятора смартфона невозможно, однако можно контролировать его состояние.

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