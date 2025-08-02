Женщина предстала не с классическим каре, а выбрала еще более короткую длину волос.

Экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко - модель Наталья Егорова - ошеломила внезапной сменой имиджа.

В своем микроблоге в Instagram 51-летняя Егорова похвасталась новой прической. Женщина попрощалась с традиционным каре и сделала выбор в пользу еще более короткой длины волос. На кадрах Егорова позирует в черном платье, сапожках и с сумкой.

Наталья призналась, что решилась на изменение внешности благодаря внутренней трансформации.

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"Иногда просто чувствуешь, что пришло время для смелого шага. Кардинальная смена стиля, смена энергии, мой новый этап жизни. От классической элегантности к дерзости и игривости - это то, чего я хотела сейчас больше всего", - написала Наталья.

Напомним, что в августе 2022 года стало известно, что Кличко разводится с женой после 25 лет брака. Он сказал, что на их отношения повлияло расстояние. Егорова уже много лет живет в Германии, а Кличко - в Украине.

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