Все три видеокарты из линейки RTX 40 позиционируются как оптимальное решения для гейминга в 1080p.

Компания NVIDIA представила среднебюджетные видеокарты серии RTX 4060 и огласила цены на них. Все они позиционируются как оптимальное решения для гейминга в 1080p.

Официально подтверждено, что GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ обойдется в 399 долларов (~14 800 грн), на 16 ГБ – 499 долларов (~18 500 грн). В свою очередь, базовая RTX 4060 будет продаваться по цене от 299 долларов (~11 100 грн).

Старшая модель в лице RTX 4060 Ti получила 4352 CUDA-ядра и 128-битную шину памяти. Тактовая частота карты составила 2,54 ГГц, а среднее энергопотребление во время игры – 140 Вт. Согласно тестам, RTX 4060 Ti на 8 ГБ опережает RTX 4070 по соотношению цена/производительность примерно на 15%.

Видео дня

GeForce RTX 4060 представляет собой более доступную модель для игр в FullHD-разрешении. Карта поддерживает технологию сглаживания DLSS 3 и оснащена 128-битной шиной памяти. Ее частота составляет 2,46 ГГц, а TDP всего 110 Вт. Согласно тестам, RTX 4060 в 1,2 раза быстрее RTX 3060 и в 1,6 раза быстрее, чем RTX 2060.

Тесты видеокарт

RTX 4060 Ti на 8 ГБ поступит в продажу уже на следующий неделе, 24 мая, 16-гигабайтная RTX 4060 Ti и более доступная RTX 4060 – в июле.

Напомним, в прошлом месяце NVIDIA выпустила RTX 4070 – на сегодня это самая дешевая видеокарта 40-й серии. Она способна почти на равных конкурировать с RTX 3080, особенно в разрешении 1440p.

А меж тем на рынке продолжают дешеветь видеокарты с 16 ГБ. К примеру, одну такую можно купить всего за 339,99 долларов (~12 400 грн). Речь про модель Intel Arc A770 с уникальным охлаждением в исполнении Acer.

Вас также могут заинтересовать новости: