Nvidia представила видеокарты RTX 4060 и 4060 Ti / фото Nvidia

Компания NVIDIA представила среднебюджетные видеокарты серии RTX 4060 и огласила цены на них. Все они позиционируются как оптимальное решения для гейминга в 1080p. 

Официально подтверждено, что GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ обойдется в 399 долларов (~14 800 грн), на 16 ГБ – 499 долларов (~18 500 грн). В свою очередь, базовая RTX 4060 будет продаваться по цене от 299 долларов (~11 100 грн).

Старшая модель в лице RTX 4060 Ti получила 4352 CUDA-ядра и 128-битную шину памяти. Тактовая частота карты составила 2,54 ГГц, а среднее энергопотребление во время игры – 140 Вт. Согласно тестам, RTX 4060 Ti на 8 ГБ опережает RTX 4070 по соотношению цена/производительность примерно на 15%.

Видео дня

GeForce RTX 4060 представляет собой более доступную модель для игр в FullHD-разрешении. Карта поддерживает технологию сглаживания DLSS 3 и оснащена 128-битной шиной памяти. Ее частота составляет 2,46 ГГц, а TDP всего 110 Вт. Согласно тестам, RTX 4060 в 1,2 раза быстрее RTX 3060 и в 1,6 раза быстрее, чем RTX 2060.

Тесты видеокарт

Фото GeForce RTX 4060 19 мая 2023
Фото GeForce RTX 4060 19 мая 2023
Фото GeForce RTX 4060 19 мая 2023

RTX 4060 Ti на 8 ГБ поступит в продажу уже на следующий неделе, 24 мая, 16-гигабайтная RTX 4060 Ti и более доступная RTX 4060 – в июле.

Напомним, в прошлом месяце NVIDIA выпустила RTX 4070 – на сегодня это самая дешевая видеокарта 40-й серии. Она способна почти на равных конкурировать с RTX 3080, особенно в разрешении 1440p.

А меж тем на рынке продолжают дешеветь видеокарты с 16 ГБ. К примеру, одну такую можно купить всего за 339,99 долларов (~12 400 грн). Речь про модель Intel Arc A770 с уникальным охлаждением в исполнении Acer.

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