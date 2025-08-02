В списке есть Рак и Козерог.

Последние недели могли быть трудными для некоторых знаков Зодиака, но вск начинает меняться - и уже с сегодняшнего дня ситуация пойдет на лад. Из-за сложных астрологических влияний многое казалось не таким уж простым. Однако теперь, по прогнозу астролога Эбигейл-Роуз Реммер, у шести знаков Зодиака начинается полоса позитивных перемен, которая продлится до 25 августа 2025 года, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

2025 год обещал Ракам удачу - и, наконец, наступает период, когда все начнет складываться в вашу пользу. Вплоть до 25 августа ваша жизнь может выйти на новый уровень. По словам астролога, вы станете более заметными, обаятельными и обретете всё, к чему стремились. От карьерных успехов до улучшения личной жизни - звезды будут на вашей стороне. Юпитер, символ удачи и роста, находится в вашем знаке, а значит, настал момент действовать и воплощать мечты в реальность.

Козерог

Козероги, если вы мечтали о настоящей любви, то сейчас - идеальный момент. В вашем секторе отношений соединяются Юпитер и Венера, создавая отличную возможность для построения серьезных связей. Неважно, как сложны обстоятельства - вы можете добиться своего, считает астролог. Даже если кажется, что ситуация безнадежна, стоит начать действовать: любовь придет, если вы открыты для нее.

Рыбы

Рыбы, если вы задумывались о создании семьи - сейчас самое подходящее время. Это может касаться как рождения ребенка, так и, например, заведения питомца. Юпитер активирует ваш пятый дом, отвечающий за детей и творчество, а знак Рака усиливает семейную тематику. Это время внутренней гармонии, умиротворения и тепла. Если же вы не стремитесь к семье, используйте этот период для развития отношений и углубления связей.

Стрелец

Стрельцы, впереди вас ждет душевное обновление. До конца августа эмоциональная жизнь обретет глубину: вы можете столкнуться с прошлым - бывшими партнерами или друзьями детства, и это пробудит сильные чувства. Хотя возвращения из прошлого не всегда воспринимаются радостно, астролог рекомендует довериться интуиции. Возможно, это шанс переосмыслить старые связи или, наоборот, окончательно закрыть гештальт.

Близнецы

Близнецы, приготовьтесь к позитивным переменам в финансах. До 25 августа возможны карьерные прорывы, выгодные предложения или рост доходов. Это отличный момент для смены направления или запуска нового проекта. Хорошая новость: поддержка Юпитера в вашем денежном доме сохранится до середины 2026 года. Это долгосрочное астрологическое везение, которым стоит воспользоваться на полную.

Весы

Весы, после нестабильного периода в личной жизни и карьере вы почувствуете, что ситуация стабилизируется. До конца августа Венера будет поддерживать вас, способствуя признанию, самореализации и притоку сил. Реммер подчеркивает: как вы распорядитесь этим импульсом, будет иметь значение в будущем. Это шанс не просто вернуться в форму, но и выйти на новый уровень.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака в ближайшее время встретят любовь, о которой мечтали.

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