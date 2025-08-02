В ближайшие дни в Украине ожидается разная погода.

В ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине будет постепенно меняться. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, свежие августовские ночи и местами жаркие дни. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 2-4 августа в Украине прогнозируется разная погода по датам и территории.

В выходные большинство областей будут находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, а спокойную без осадков погоду будет предопределять поле повышенного давления. Однако днем 2 августа на крайнем западе, а 3 августа на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке страны снова ожидается неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем и грозой.

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4 августа летних дождей в Украине станет больше. Осадки ожидаются в большинстве районов Левобережья (в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами вероятны значительные дожди). Днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

"В прохладной воздушной массе, которая охватила большинство нашей территории, безоблачные ночи уже достаточно свеженькие (особенно в Карпатах), только на юге и востоке страны хорошо тепло", - говорят синоптики и отмечают, что днем августовское солнце еще хорошо пригревает.

Ветер в ближайшие дни будет 3-10 м/с. Температура ночью +11°...+18°, днем +24°...+29°. На юге и востоке страны ночью +16°...+23°, днем +27°...+34°. В Карпатах ночью +7°...+13°, а днем не выше +17°...+22°.

2 и 3 августа на большей части территории Украины ожидается спокойная, по-летнему теплая погода, говорит синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале августа почти по всей стране будет преобладать ясное небо и отсутствие осадков. Лишь в отдельных районах на западе и востоке возможны кратковременные дожди.

В ночные часы на Правобережной Украине возможно образование слабых туманов. Самая высокая температура традиционно будет наблюдаться на юго-востоке и в Крыму.

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