Температура в Уркаине снова будет повышаться до +34°...+36°.

В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать относительно спокойная и по-летнему теплая погода. Об этом на Метеопрог сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По данным синоптика, в начале августа практически по всей Украине установится малооблачная погода, без осадков. Небольшие кратковременные дожди местами пройдут лишь на крайнем востоке и западе страны.

"В ночное время на Правобережье могут наблюдаться слабые туманы, а наиболее жаркая погода традиционно охватит юго-восточные регионы страны и Крымский полуостров", - сообщил Кибальчич.

Видео дня

Погода сегодня - прогноз на 2 августа

В западных областях сегодня будет комфортная и спокойная погода без осадков. Воздух прогреется до +26...+31 °С.

В северных областях также будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров здесь покажут +25...+30 °С.

В центральных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Днем +27...+32 °С.

На юге будет малооблачно и сухо. Температура воздуха днем +29...+34 °С.

На востоке Украины 2 августа будет сухая и малооблачная погода в течение всех суток. Столбики термометров покажут +28...+33 °С.

Погода 3 августа

На западе ночью без существенных осадков, а днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и на Прикарпатье возможен град и шквалы 17 - 22 м/с. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +26...+31 °С.

На севере Украины будет продолжаться малооблачная погода без осадков. Ночью будет +13...+18 °С, а днем +26...+31 °С.

В центральных регионах Украины ожидается сухая и солнечная погода, лишь вечером на Днепропетровщине местами пройдут небольшие дожди. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +15...+20 °С, днем разогреет до +30...+35 °С.

На юге Украины будет сухо и жарко. Ветер 5 - 10 м/с. Температура ночью окажется в пределах +16...+21 °С, а днем раскалит до +31...+36 °С.

На востоке ночью будет сухо, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, в дневные часы +29...+34 °С.

Погода в августе - прогноз на месяц

В августе наибольшая жара ожидается на юге и юго-востоке Украины, при этом по всей стране будет наблюдаться недостаток осадков. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

В среднем температура ожидается 1,5-2° выше нормы. Также ожидается недостаток дождей - на уровне 60-70% от обычного объема.

Самые высокие температурные показатели будут фиксироваться именно на юге и юго-востоке страны. В определенные дни в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях возможна жара до +35°...+37°.

Вас также могут заинтересовать новости: