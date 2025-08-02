Россияне не представляют другой жизни без нынешней политической системы, поэтому она там довольно таки стабильная, считает глава ГУР.

Система власти в России достаточно прочная и стрессоустойчивая, но здоровье президента страны Владимира Путина хуже, чем выстроенная им система.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, отметив, что не согласен с тем, что приход на похороны высокопоставленных деятелей в России различных чиновников высокого ранга свидетельствуют о том, что это является признаком неустойчивости системы.

"Российская Федерация по своему устройству очень сильно отличается от Украины. Нельзя сравнивать. Поэтому ситуация, при которой все точно знают, кто отдал приказ [на устранение] и кто что сделал, возможно, даже были свидетелями, - будут с каменным лицом выходить и выполнять свою роль. Просто так, как написано, как говорится, "по протоколу", - сказал он.

На вопрос, не говорит ли это о разъединении, трещинах во власти России, начальник ГУР заметил:

"Нет, к сожалению... Мне неприятно это говорить, а всем, наверное, будет неприятно слышать: их система довольно крепкая и стрессоустойчивая".

На уточнение, такая ли она крепкая, как и здоровье Путина, Буданов отметил:

"Нет, здоровье хуже, чем его система. Но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что все последующие, следующий преемник, как минимум, будет находиться в той же парадигме".

На вопрос об операции "Преемник" и её актуальности, начальник ГУР отметил, что система власти в России подготовилась полностью.

"У них все подготовлено. То, что они меняют эти кандидатуры, - да. Но в этом же и есть вся проблема, что концептуально всё просчитано. И преемник, который из-за стечения каких-либо обстоятельств, к примеру, сейчас приходит, он ничего не изменит. Всё будет двигаться именно так, как и было. С корректировками, но небольшими", - сказал Буданов.

Он отметил, что это система и именно в этом заключается проблема.

"Это всегда проблема для демократии и тоталитарных режимов. Там работает система. Да, бывает, что тоталитарный режим падает, но когда он падает, а не эволюционно меняется", - пояснил начальник ГУР.

Буданов привел пример Северной Кореи:

Там, как пришел тоталитарный режим в 50-х годах, так он и держится. И они системно подходят к подготовке преемников. Ким Ир Сен, Ким Чен Ын... Будет у него следующий [преемник], будет то же самое. Ничего не изменится. Это как раз прочность и постоянство системы"

Начальник ГУР также отметил, что из своего общения с российскими пленными увидел, что "в России вырос уже целый класс людей, которые родились при президенте Путине, которые живут при президенте Путине, а многие уже и погибли при нем".

"И они не представляют другой жизни. Поэтому система там, к сожалению, для нас, довольно таки прочная", - подчеркнул Буданов.

Путинский режим в РФ

Как сообщал УНИАН, ранее украинский авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап высказал мнение, что устройство, которое охрана Путина носит с собой для защиты кремлевского правителя, может быть китайским изделием. По его словам, россияне дали этому устройству название "Елочка", хоть оно и не похоже на производимое на территории России вооружение, это устройство малого радиуса действия.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал мир добиваться смены режима в РФ, иначе Путин будет продолжать дистабилизацию ситуации в других странах. Президент Украины считает, что Путина можно заставить закончить войну в нашей стране. Зеленский добавил, что следует конфисковать российские активы и не просто их заморозить, а использовать для "служения миру".

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