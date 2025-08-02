Сериал "И просто так" завершит 27-летнюю историю культовой франшизы "Секс в большом городе" - шоураннер и актеры прощаются со зрителями с эмоциями, благодарностью и финальными сюрпризами.

Шоураннер, сценарист и режиссер Майкл Патрик Кинг официально объявил, что третий сезон сериала "И просто так" станет финальным для всей телевизионной франшизы "Секс в большом городе".

"И просто так... непрерывное повествование вселенной "Секс в большом городе" подходит к концу", - говорится в заявлении Кинга.

Во время написания финального эпизода третьего сезона он понял, что именно это - удачный момент для завершения истории. Совместно с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер, а также руководством HBO, было решено увеличить финальный сезон с 10 до 12 серий, чтобы завершить проект двухсерийным финалом.

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Сериал "И просто так" стартовал в 2021 году как продолжение легендарного "Секс в большом городе", который транслировался на HBO в 1998-2004 годах и породил два полнометражных фильма. В новом сериале снова собрались три из четырех основных актрис - Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс, в основной состав не вернулась.

Объявление о финале стало эмоциональным моментом для звезд сериала. Сара Джессика Паркер опубликовала в своем Instagram видеомонтаж лучших моментов Кэрри Брэдшоу, своего культового персонажа, и сопроводила его стихотворением о прощании.

"Кэрри Брэдшоу доминировала в моем профессиональном сердце в течение 27 лет. Думаю, я любила ее больше всех", - призналась актриса.

Она также поблагодарила зрителей за любовь, сопереживание и поддержку, назвав финал "разделом, который завершен".

Ее коллеги тоже не сдерживали эмоций. Кристин Дэвис, исполнительница роли Шарлотты Йорк, поделилась: "Мне очень грустно. Я люблю всех наших прекрасных актеров и съемочную группу. А нашим верным поклонникам - мы любим вас вечно".

Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, отметила: "Не могу поверить, что наше безумное, прекрасное путешествие почти завершено... Не пропустите последние несколько эпизодов - вас ждут сюрпризы!"

Как сообщал УНИАН, три подруги из культового фильма Кэрри, Миранда и Шарлотта снова возвращаются. Стриминговый сервис Max выпустил первый трейлер третьего сезона сериала "И просто так", а также назвал дату выхода сиквела.

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