Речь идет о женщинах с медицинским и фармацевтическим образованием, которые не явились в ТЦК после автоматической постановки на учет.

Украинских женщин с медицинским и фармацевтическим образованием могут объявить в розыск, если они не появятся в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение 60 дней с момента автоматической постановки на учет для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире канала Киев24.

"Обязанность женщины-медика явиться в ТЦК никуда не исчезла. Согласно изменениям, считается, что в течение этих 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию с целью установления пригодности или непригодности к военной службе", - отметила юрист.

По ее словам, учебные заведения присылают в ТЦК информацию о выпускницах с медицинским или фармацевтическим образованием, после этого они автоматически попадают на воинский учет, а тогда в течение 60 дней каждый медик должен явиться в ТЦК для прохождения ВВК. За неявку ее будет могут объявить в розыск, как это происходит и с военнообязанными мужчинами.

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"Такая же история будет и с женщинами. Каких-то отдельных гендерных законов в отношении женщин-военнослужащих, которые должны стать на воинский учет, у нас нет. У нас один закон для всех. Даже уже руководители ТЦК об этом говорят: если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее в дальнейшем может быть составлен протокол, объявлен в розыск и привлечена к административной ответственности, в частности штрафу", - отметила Анищенко.

Женщины-медики, которые выехали за границу, тоже должны явиться в ТЦК, подчеркнула адвокат, воспользоваться только приложением "Резерв+" не получится.

"Резерв+ позволяет обновить свои военно-учетные данные, только если женщина уже состояла на воинском учете и по состоянию на сейчас выехала за границу. Если же она не состояла на воинском учете, но имеет медицинское или фармацевтическое образование, планирует вернуться в Украину, то необходима исключительно ее личная явка для того, чтобы в ТЦК на нее завели военно-учетное дело. Кроме того, давайте не будем забывать, что в дистанционном режиме пройти военно-врачебную комиссию у нас невозможно", - отметила эксперт.

Также она отметила, что взятие женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на воинский учет не означает автоматической мобилизации, как этого многие гражданки боятся.

Военный учет женщин в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 30 июля правительство приняло решение, что в Украине женщин с медицинским или фармобразованием автоматически будут брать на воинский учет. Также Кабмин уточнил алгоритм действий учебных заведений и ТЦК и СП в отношении таких категорий женщин. Кроме того, предусмотрено присвоение первичного воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет таких лиц.

Адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида ответил, смогут ли они выехать из страны. по его словам, у нас запрещен выезд за границу только для мужчин (военнообязанных), а женщины-медики (и женщины-фармацевты), которые уже к этому времени встали и находятся на воинском учете, могут выезжать за границу.

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