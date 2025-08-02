Осадки 3 августа ожидаются на западе, востоке и юго-востоке страны.

В конце недели, 3 августа, в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"3-го августа, дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях", - сообщила она.

Остальная территория, по данным синоптика, будет находиться в сухой погоде.

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Температура воздуха будет высокой, говорит Наталка Диденко. В течение дня ожидается +28...+32, а на юге и востоке разогреет до +30...+34 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно. Температура днем повысится до +26...+28 градусов.

"Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа", - спрогнозировала Наталка Диденко.

Погода в Украине меняется - что известно

О том, что в ближайшие дни в Украине начнутся дожди, сообщает и Укргидрометцентр.

По прогнозу, 3 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке страны.

4 августа осадков станет больше. Они ожидаются в большинстве районов Левобережья, местами дожди будут значительными. Днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

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