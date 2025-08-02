Новый законопроект ставит под удар ключевых партнеров Кремля на фоне жесткого ультиматума Трампа Путину.

На фоне новой волны напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином, в Сенате США представили двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Китая за его роль в поддержке российской военной машины. Инициаторами документа выступили сенаторы Джин Шахин (демократ, Нью-Гемпшир) и Джон Корнин (республиканец, Техас), пишет The Washington Post.

Законопроект заставит администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против китайских организаций, банков и руководителей, которые прямо или косвенно способствовали поставке оборудования и компонентов для российского вооружения. Это включает ракеты, беспилотники и боеприпасы, которые Москва активно использует в войне против Украины.

По словам Шахин, документ имеет целью привлечь китайские структуры к ответственности и создать реальный рычаг для прекращения войны: "Чтобы привести Путина за стол переговоров, Соединенные Штаты должны действовать против китайских компаний, которые способствуют агрессии". Сенатор Корнин подчеркнул, что инициатива приближает к реализации цель Трампа - прекратить войну в Украине.

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Этот законопроект стал логичным шагом после изменения тона Трампа в отношении России. Ранее на этой неделе президент США резко раскритиковал Владимира Путина за срыв попыток посредничества и установил 10-дневный ультиматум Кремлю - прекратить боевые действия, иначе будут новые санкции. В пятницу Трамп также приказал направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы", что было воспринято как прямая демонстрация силы на фоне напряжения.

Несмотря на попытки избежать прямой конфронтации, Китай уже стал мишенью для санкций со стороны Европейского Союза. В июле Еврокомиссия впервые ввела ограничения против китайских фирм за поставки товаров двойного назначения, которые используются в войне против Украины. Хотя Пекин избегает поставок летального оружия, западные союзники видят в его действиях стратегическую поддержку Москвы.

В законопроекте также предусмотрено обязательное сотрудничество США с международными партнерами для координации санкционного давления на Китай. Законодатели требуют от Белого дома оценить возможность введения ограничений против китайских оборонных компаний, которые продолжают работать с российской военной отраслью.

Хотя этот законопроект пока имеет небольшие шансы на быстрое принятие, он демонстрирует растущую готовность США действовать жестко против любых иностранных союзников Путина, включая Китай, Иран и Северную Корею. Ранее подобную инициативу предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, которые хотят ввести 500-процентные тарифы на импорт из стран, покупающих российский уран и газ.

Вашингтон делает ставку на экономическое давление, которое должно заставить Пекин пересмотреть свою политику по поддержке войны. Министр финансов США Скотт Бессент заявил:

"Мы не хотим препятствовать суверенитету Китая. Но если они готовы платить 100-процентные тарифы, то пусть платят".

Китай помогает России - что известно

Напомним, ветеран Евгений Дикий говорил, что Китай давно вышел на новый уровень поддержки России в ее войне против Украины. По его словам, говорить, что КНР поставляет Москве компоненты для дронов, уже некорректно.

Кроме того, у охранников Путина увидели новые устройства. Позже выяснилось, что устройство, которое охрана Путина носит при себе для защиты кремлевского правителя, может быть китайским изделием.

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