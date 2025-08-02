Десантники РФ бегут с позиций на Запорожье, - 'АТЕШ'

Случаи дезертирства в российской армии участились. В дезертиры записывают даже раненых оккупантов.

Оккупанты из 247-го десантно-штурмового полка армии РФ, который сейчас базируется во временно оккупированной части Запорожской области, массово самовольно покидают части.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка. Основная причина - принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма.

"Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание сбежать", - отмечает движение.

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Часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений. "АТЕШ" отмечает, что их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, поэтому командиры приписывают их отсутствие к побегу.

Дезертирство в российской армии

Практика дезертирства не нова для армии оккупантов. Ранее под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ. Речь идет о по меньшей мере восьми беглецах.

Впоследствии в Луганской области российские дезертиры устроили бунт, расстреляв командира и еще двух его подчиненных.

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