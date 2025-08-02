"Фуцзянь" стал крупнейшим и наиболее мощным китайским авианосцем.

Государственные СМИ КНР опубликовали официальные видео и фотографии, на которых продемонстрированы полетные операции на палубе авианосца "Фуцзянь".

Китай пока не показал кадры непосредственно со взлетами или посадками самолетов на корабль, однако по крайней мере продемонстрировал готовность это сделать в ближайшее время.

Так, на кадрах можно видеть палубный истребитель Shenyang J-15, который находится в позиции для катапультного запуска с включенным форсажем. На другом фрагменте видно тень, которую отбрасывает истребитель, пролетающий низко над палубой авианосца "Фуцзянь".

Обнародованные официальные кадры также показывают членов экипажа авианосца, которые проводят проверку на наличие посторонних предметов.

Это стандартная профилактическая мера безопасности, регулярно выполняемая на авианосцах и наземных аэродромах для выявления потенциально опасных предметов перед началом полетных операций.

На одном из обнародованных фрагментов можно видеть вертолет Harbin Z-9. Эти машины входят в состав авиакрыльев китайских авианосцев и используются, в частности, как спасательные вертолеты.

Авианосец "Фуцзянь" - справка УНИАН

"Фуцзянь" - первый китайский авианосец, который использует электромагнитные катапульты для запуска палубной авиации. Ходовые испытания корабля начались в прошлом году.

По данным из открытых источников, полное водоизмещение авианосца составляет более 80 000 тонн. Длина корабля составляет около 316 м. Предполагается, что он будет нести по крайней мере 50 летательных аппаратов.

Вероятно, среди них будет и новый истребитель пятого поколения J-35, концептуально похожий на американский F-35C.

Вероятно, "Фуцзянь" станет одним из главных элементов возможной военной операции против Тайваня. Последняя по словам специалистов может начаться уже в 2027 году.

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