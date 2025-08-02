Оккупанты убеждены, что их армия достигла больших успехов, а командование отправляет их на пустые позиции.

На Покровском направлении враг погибает, но пытается продвигаться дальше ценой огромных потерь в живой силе. Об этом заявил Павел Гвозденко, заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ в эфире "КИЕВ24".

"Очень горячая обстановка. Враг абсолютно не жалеет сил и средств. Большое количество врага, живой силы особенно, активно ведет наступательные действия. Наши Сиилы обороны эффективно этому противодействуют. Враг погибает, но продвигается дальше, используя все больше живой силы", - отметил Гвозденко.

Военный отметил, что причины безостановочного движения россиян вперед по тактике "зомби" кроются в действии вражеской пропаганды. По его словам, роспропаганда на своих ресурсах выкладывает информацию о том, что Россия захватила определенные населенные пункты и позиции, поэтому оккупанты убеждены, что идут на позиции, где уже нет украинских сил.

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"Действительно, большая плотность вражеского огня и наступательных действий. Очень сложная ситуация", - добавил Гвозденко, говоря о Покровском направлении.

Покровское направление - что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска. По данным The Telegraph, захват Покровска поможет россиянам обеспечить контроль над всей Донецкой областью, на которую Владимир Путин претендует в своих максималистских требованиях.

В то же время основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный отметил, что в районе Покровска Донецкой области российские оккупанты достигли успехов. Ситуация довольно угрожающая, но до боев в городе дело еще не дошло.

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