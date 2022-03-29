Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу "Прихисток" – проект по размещению украинцев, которые вынуждены переехать из зон боевых действий.

Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу "Прихисток" – проект по размещению украинцев, которые из-за войны стали внутренне перемещенными лицами.

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства культуры.

Сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свой дом, спасаясь от российских бомб и ракет. Проект имеет целью поощрить украинцев поделиться своим жильем и уютом и приютить всех внутренне перемещенных сограждан, которые пострадали от действий путинского режима в Украине.

Владельцы жилья, которые помогут бесплатно украинцам с проживанием, смогут получить компенсацию от государства в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Чтобы предложить свое жилье к проживанию внутренне перемещенным лицам и получить компенсацию необходимо:

подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя переселенцев;

при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС;

до 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и количестве переселенцев, которые в них проживали;

получить компенсацию.

"Мы призываем украинцев, которые живут в более безопасных регионах страны, объединиться, поддержать сограждан в эти нелегкие для страны времена. Вместе победим!", - сказано в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости: